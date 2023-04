Un partido muy especial tendrá Marcelo Díaz este domingo, cuando Universidad de Chile visite a Audax Italiano por el Campeonato Nacional, en el estadio Bicentenario La Florida, donde será la primera vez que el volante enfrente al equipo de sus amores.

Si bien en 2010 defendió la camiseta de Deportes La Serena, Carepato no estuvo en el enfrentamiento en que los Granates dirigidos por Víctor Hugo Castañeda derrotaron por 2-1 a los azules, jugado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, con la U como local.

Por lo mismo, este domingo, las emociones estarán a full, más allá que el hincha de Universidad de Chile no podrá estar en la cancha del Bicentenario, por el castigo decretado por el Tribunal de Disciplina por lo sucedido en el Superclásico.

Un encuentro que fue esperado por Díaz, teniendo en cuenta que tras salir de Libertad de Paraguay su idea era regresar a su casa, pero que finalmente no se concretó pasando al Audax Italiano.

Granate

Tras quedar eliminados en semifinales de la Copa Libertadores 2010, Marcelo Díaz pensó en salir a préstamo desde Universidad de Chile, por los pocos minutos que le estaba dando el técnico Gerardo Pelusso.

"Era agosto de 2010. Después de hablar con el entrenador y con la dirigencia, había tomado la decisión de irme a préstamo a algún lado. Un poco desencantado por lo que estaba viviendo, comencé a buscar club y apareció La Serena en el horizonte. Me llamó Víctor Hugo Castañeda, que me conocía desde la época en que yo era cadete y él dirigía al primer equipo de la U. Soltó una frase que me entusiasmó: 'Acá lo vamos a pasar bien'", recuerda Díaz, en una conversación que tuvo con el diario La Tercera.

Amistoso

En 2023, con la camiseta de Audax Italiano, Marcelo Díaz pudo enfrentar a Universidad de Chile en un amistoso de pretemporada, el que fue jugado en el Centro Deportivo Azul.

Eso sí, el volante no pudo estar presente en la cancha por lesión, aunque aprovechó de compartir con ex compañeros en el reducto de entrenamiento de la U.

Por lo mismo, será la primera vez que tiene la gran posibilidad de jugar contra los azules, aunque esta vez con la camiseta itálica.

