Terminó la primera rueda donde Universidad de Chile quedó en una ubicación que está lejos de lo que se proyectó a inicio de temporada con el entrenador Santiago Escobar, de hecho la mala campaña terminó con el proceso en la fecha 11 luego de perder ante Audax Italiano.

El resto es historia conocida, Sebastián Miranda se hizo cargo de la banca universitaria antes de la llegada del uruguayo Luis Diego López, el que hará su debut en la Copa Chile como ensayo general de lo que será la segunda rueda.

Precisamente con el inicio de la segunda parte del año se abre el mercado de pases y la reestructuración del plantel donde el argentino Nahuel Luján dejaría el club, algo con lo que no está de acuerdo Mariano Puyol. "Debe quedarse Luján, es un jugador que merece otra oportunidad, no es el único que no ha rendido, es un jugador interesante para el plantel y para el técnico, en serio que debe quedarse", afirma el zurdo en conversación con Bolavip.

Agregando que el argentino "es un futbolista encarador, él encara, está fallando en el último pase, pero va para adelanter, yo creo que a él le falta confianza, con confianza va a andar bien".

Mariano Puyol es de la idea de que la U se refuerce con jugadores ofensivos (Agencia Uno)

Respecto a lo que debe hacer el cuadro azul a la hora de buscar refuerzos, Puyol cree que "la U necesita la columna vertebral, en los momentos buenos y planteles exitosos su columna ha sido determinante, creo que necesitamos un jugador creativos, un volante que filtre, como Montillo, y ahora no tenemos".

En esa misma linea opina que "no sé si necesitamos a alguien que se eche el equipo al hombro, porque eso ya no existe en el fútbol. Pero si yo me voy a reforzar, busco jugadores ofensivos".

Para el final, Mariano Puyol está de acuerdo en que Sebastián Miranda sea el ayudante técnico de Luis Diego López. "Es buena idea poner a Miranda como ayudante por su conocimiento del plantel y va a ser ayuda para López, a quién no conozco sinceramente", cerró.