El ex jugador de Universidad de Chile se refirió al no arribo del volante al cuadro universitario y aseguró que le preguntó luego de los rumores que lo acercaban al CDA.

El retorno de Marcelo Díaz a Universidad de Chile no se pudo dar en este mercado de pases. Finalmente, bicampeón de América con la Selección Chilena y también con la U en la Copa Sudamericana, terminó arribando a Audax Italiano.

Con respecto al no regreso del ex seleccionado nacional a la tienda estudiantil, Matías Rodríguez conversó con Los Tenores de ADN y lamentó que el 'Chelo' no reforzara al equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

"Tuve la posibilidad de hablar con él en su momento. Le pregunté y que me contara si iba a llegar o no y que todavía no me podía decir nada, porque no sabía. La verdad pensé que esta vez que Marcelo llegaría al club, lamentablemente no se dieron las cosas, no se alinearon los planetas", comenzó diciendo el ex capitán azul.

"Hubiese sido lindo verlo jugar nuevamente en el club, por lo que genera en el hincha, por la historia que tiene y obviamente ni hablar por la clase de jugador que sigue siendo. Así que lo tendremos que disfrutar en Audax", cerró.

Rodríguez lamentó el no retorno del 'Chelo' a la U | Foto: Agencia UNO

Marcelo Díaz podría sumar minutos este sábado 21 de enero en el inicio del Campeonato Nacional 2023, pues Audax Italiano visitará a Palestino a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.