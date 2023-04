Hace unos meses Matías Zaldivia se convirtió en uno de los fichajes más controversiales del fútbol chileno al firmar con la Universidad de Chile, equipo al que llegó proveniente de Colo Colo, el archirrival de los azules. Después de un comienzo con muchas críticas por parte de la hinchada azul, Zaldivia ha ido ganándose el respeto gracias al gran momento que está viendo en la zaga defensiva del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

El defensa argentino de Universidad de Chile conversó este viernes con ESPN Chile donde habló de diversos temas, entre ellos su cambio de Colo Colo a la U.

"El desafío me gustó mucho. Me gustó porque me llamó el técnico y el Director Deportivo, ambos me hicieron sentir importante, eso era lo que yo estaba buscando", mencionó Zaldivia sobre su llegada a la U después de que Colo Colo no le renovara contrato.

Zaldivia llegó a la U proveniente de Colo Colo | Photosport

Respecto a su relación con la hinchada de la U, Zaldivia respondió que: "Actualmente estoy muy cómodo. Los primeros meses fueron difíciles, pero yo sabía que si rendía en la cancha y mostraba mi compromiso con el club me iba a ganar el respeto de los hinchas".

El defensa central del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino también respondió sobre si es que tenía dudas antes de fichar por los azules. "Tenía otras opciones, pero lo conversé con mi familia ya que son mucho más consumidores de las redes sociales, entonces yo quería tener la seguridad y la tranquilidad de que ellos estuvieran bien con la decisión que iba a tomar. El desafío me motivaba muchísimo para resurgir y retomar mi nivel", remató el defensa de los universitarios.