Ex atacante de la U cree que Colo Colo debe apuntar a saber definir los partidos y que les falta más reconocer lo que están haciendo mal.

Aún quedan lamentos tras la derrota de Colo Colo ante el Fluminense por uno a cero en el Estadio Monumental, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Situación que pone en riesgo la clasificación del cacique, pero al menos, con la esperanza de poder obtener los boletos a la siguiente ronda en sus partidos como visita ante Alianza Lima y Cerro Porteño.

Pero la caída ante el actual campeón del certamen aún duele y pocos (hemos visto) han salido al paso de reconocer la derrota y han tildado de lo peor al cuadro brasileño, donde lo más suave ha sido “equipo ratón”.

Pero fue un ídolo de Universidad de Chile, Diego Rivarola quien en ESPN F90, salió al paso de ciertas situaciones y lo primero que pidió es que dentro de la interna del cuadro albo, exista la autocrítica.

“En cierta forma, creo que Colo Colo ha tenido un cierto dominio por sobre sus rivales en los partidos, es verdad. Pero al final, falta esa parte de la autocrítica de lo que realmente está faltando”, afirmó Gokú, ex referente de la U.

Detallando aquello, el ex atacante señaló que “¿Sos dominador? Generalmente, sí. ¿Haces buenos partidos? Sí. ¿Ganas? A veces, no siempre. Incluso en el torneo, poco”, describió el mendocino.

Rivarola: “Colo Colo tiene una merma en…”

Siguiendo su intervención relacionada a su eterno archirrival, el ex atacante le habló en cierta medida a los jugadores de Jorge Almirón, “hay una parte donde no hinca el punto en eso y claro, como jugador uno ve el lado positivo y en cierta medida Colo Colo lo tiene, estoy de acuerdo, pero no al cien por cien”, aseveró.

Finalmente, apuntó al gran problema que tienen los albos en el presente 2024. “En ofensiva, Colo Colo este año tiene una merma y se nota, creo que todos estamos de acuerdo. No es que jueguen mal, tienen pasajes buenos donde han sido superior, pero le falta definir los partidos”, concluyó Rivarola.

Rivarola comentó la derrota alba en Libertadores (Photosport)

¿Cuántos partidos le quedan a Colo Colo en Libertadores 2024?

A los albos le restan dos compromisos válidos por el Grupo A del mencionado certamen, frente a Alianza Lima y ante Cerro Porteño. Ambos, en condición de visitante.