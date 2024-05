Ex 10 de la U le responde con todo a Jorge Almirón: "No tenemos esa envidia que desde Colo Colo brota"

Luego de la derrota de Colo Colo ante Fluminense por Copa Libertadores en el Estadio Monumental por un gol a cero, el técnico de los albos Jorge Almirón tuvo particulares comentarios.

Y uno de ellos fue en dirección de Universidad de Chile, donde además de asegurar que los alcanzarán en la tabla de posiciones, afirmó que tanto los albos como los azules, están con exigencias muy diferentes.

Esas declaraciones, no cayeron para nada bien en el entorno de la U y es así como BOLAVIP CHILE dialogó con un histórico como es Martín Gálvez. El Tincho, tuvo drásticos comentarios y uno de ellos apuntó al futuro de Almirón en nuestro balompié.

“Yo le diría a Almirón si tiene claro cuál va a ser su club en el segundo semestre o el próximo año, porque con el pobre espectáculo deportivo que está generando en Colo Colo, no creo que le quede mucha cuerda. No me voy a desgastar en alguien que le queda poca cuerda en Chile”, sentenció Gálvez.

A su vez, dejó de manifiesto la constante envidia que siempre emana desde Macul hacia los universitarios. “Hoy día, la gente de la U lo está pasando bien y somos diferentes, no tenemos esa envidia que desde Colo Colo brota hacia un club que tendrá menos títulos, pero es mucho más querido que por los títulos. Somos diferentes”, afirmó.

Gálvez: “Que Almirón haga sus maletas”

En el cierre, reiteró que al ex Boca Juniors le queda poco en nuestro país. “Un pajarito nuevo como Almirón se equivoca y se está contagiando de una mala práctica. Que empiece a hacer sus maletas, nomás, porque le queda poco. Su rendimiento es pobre, que se preocupe de su equipo mejor, le diría yo”, concluyó Gálvez.

Martín Gálvez le respondió a Jorge Almirón (Archivo)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile vuelve a la competencia el lunes 13 de mayo a las 19 horas cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.