La derrota de Colo Colo ante Fluminense por Copa Libertadores trajo repercusiones. Y es que el periodista Francisco Sagredo y Jorge Valdivia protagonizaron un fuerte cruce en ESPN Chile, el que se viralizó rápidamente en redes sociales.

¿Qué pasó? El ex jugador de La Roja cuestionó unas estadísticas dadas por la comunicadora Andrea Hernández, la que aseveró que en el primer tiempo el Cacique no disparó al arco.

Esto hizo que el ex volante creativo de Palmeiras perdiera la paciencia, para luego señalar que según su criterio, eso sí era un disparo a portería.

Una jugada de Cristián Zavala generó un debate en el panel de ESPN | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fue ahí que el conductor del espacio no aguantó más y comenzó un intenso debate contra el retirado jugador, asegurando que su paso como deportista no siempre es un argumento válido.

¿QUÉ PENSARÁ AHORA FRANCISCO SAGREDO SOBRE ESTE DURO CRUCE?

Si bien ya han pasado algunos días del tenso round que tuvieron Sagredo y Valdivia, el profesional de las comunicaciones salió a hablar sobre lo que pasó con el “Mago”.

“Bueno, primero, para mí no fue un incidente. Para mí fue una situación que se da muchas veces, bien seguido, en un programa que es por definición de debate, intercambio de opiniones y que además tiene relación con algo que apasiona, que es el fútbol. Así que yo no lo catalogaría como incidente”, arrancó diciendo en conversación con Publimetro.

Además, resaltó que “con el Mago, con quien tengo una excelente relación, y con quien hablamos en la mañana, me he agarrado más fuerte que lo de ayer, así que no le doy una connotación de mucha importancia. O sea, yo no estoy enojado con el Mago y él no está enojado conmigo. Fue un cruce como se da muy seguido en un programa como el nuestro, como el F90″.

“A mí lo que me compete, por los años que llevo trabajando con exfutbolistas en los medios, en televisión y en radio, para mí es una combinación muy positiva. La experiencia sobre el pasto, en el camarín, con la presión de una hinchada del futbolista, con el conocimiento, de la información, de la fuente, de la estadística, de la experiencia, de las coberturas internacionales, de conocer a los personajes, etcétera, del periodista. Yo creo que es un buen amalgama. Creo que funciona bien. Por eso a nivel mundial, la tendencia es que haya una combinación de roles”, cerró.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL PARTIDO DE AUDAX ITALIANO VS COLO COLO?

La visita del Cacique a los Itálicos está programada para este domingo 12 de mayo, a las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.