A tan solo días, todos los ojos de los hinchas de Universidad de Chile están puesto en el trascendental partido ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, el cual tendrá un protagonista especial: el volante Marcelo Díaz, quien tendrá que enfrentar al equipo de sus amores.

Y es que el bicampeón de América con la Roja es una de las piezas fundamentales en el esquema del estratega argentino Manuel Fernández, quien ha destacado en los días previos al compromiso que el ex Libertad de Paraguay no necesita una "motivación extra" para disputar este tipo de partidos.

Díaz ahora defiende la camiseta de los itálicos | Foto: Photosport

Waldo Ponce, ex jugador del Romántico Viajero, conversó con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que será el especial encuentro de "Carepato" ante la U.

"Es difícil, no es fácil. Independiente que uno sea profesional de la actividad uno también guarda cariño, se vienen recuerdos, pero uno también es profesional a la hora de defender la camiseta que está jugando y después cuando empieza el partido se olvida eso", indicó el ex defensor central.

"Yo no sé si va a jugar picado pero va ser un partido que le va a gustar jugar porque se juega contra el equipo de sus amores, porque él es hincha. No creo que este picado porque la gente que está en el estadio es la gente de la barra y con ellos Marcelo Díaz no tiene problemas", cerró.

Hay que tener presente que este será el primer partido que Díaz dispute en contra de la U, esto porque cuando defendió la camiseta de Deportes La Serena no estuvo presente en dicho cotejo.