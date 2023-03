Universidad de Chile tiene que lidiar con la historia negativa de los últimos 20 años en el Estadio Monumental ante Colo Colo. El cuadro azul no sabe de victorias en Macul y tiene que lidiar con el karma negativo ante el Cacique. Sin embargo, Mauricio Israel, rostro de Círculo Central, confía en que el cuadro laico puede sorprender el próximo domingo en el Superclásico del fútbol chileno con Mauricio Pellegrinoen el banco técnico de los azules.

"La verdad como son las cosas, a mí me tiene sorprendido el rendimiento de la Universidad de Chile creo que Mauricio Pellegrino está aparentemente encontrando el camino y a Gustavo Quinteros, como siempre le pasa, en las primeras fechas le cuesta encontrar el rumbo y la formación ideal. Los clásicos son clásicos y vamos a ver que sucede. Llegan bastante parejos y el resultado es bastante incierto", expresó en entrevista con Bolavip.

Además, Israel coloca sobre la mesa los resultados de la U y de Colo Colo, aunque también apuesta por la mesura y siente que no es el momento para presionar a los de Pellegrino ad portas al partido más esperado del año en el Centro Deportivo Azul.

"No le metería tanta presión a la Universidad de Chile, porque está recién partiendo el campeonato. Evidentemente, por rendimiento, en las últimas fechas, el favorito debería ser la U. Ahora, en los clásicos cualquier cosa puede pasar y, de pronto, Colo Colo se hace fuerte en el Monumental. Entonces, creo que es muy difícil predecir lo que puede pasar. Cualquier cosa que se diga podría ser meterle presión a la Universidad de Chile y lo que menos quiero es que culpen a los periodistas de los malos resultados", sentenció.

Mauricio Israel está maravillado con el rendimiento de Mauricio Pellegrino en la U (Agencia Uno)

Eso no es todo. Israel sabe que el DT transandino de la U está convencido de su trabajo y cree que él elegirá lo más idóneo para el equipo, ya que Cristián Palacios está en condiciones ya de ser titular o bien dejará a Nicolás Guerra o sumará al Kun con el Chorri para estar en ataque junto a Leandro Fernández.

"Creo que Pellegrino ha sido bastante firme en sus decisiones. Él sabe que es lo que más le conviene. No me atrevería decirle, a la luz de los resultados, que cambios o no debería hacer en el plantel. Me gustan los técnicos que mueren con las botas puestas", remató Israel.