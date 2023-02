Universidad de Chile sabe que debe manejar los tiempos, ser un equipo punzante y que esté atento a todo lo que pueda presentar Curicó Unido en La Granja. La escuadra azul viene de dos victorias consecutivas en el fútbol chileno, mientras que los torteros suman tres caídas al hilo y, además, a mitad de semana cayeron por la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño en Santiago.

El técnico Mauricio Pellegrino está confiado en que la U tiene los argumentos necesarios para poder doblegar a los azules en la Región del Maule y, como siempre, apunta a la gran oportunidad de mejora a la hora de medirse ante los de Damián Muñoz.

"Es un partido con un rival que está en una posición que todos quisiéramos estar. Jugando previa de Libertadores y en su campo. Para nosotros es un gran desafío seguir creciendo y tenemos una bonita posibilidad hoy", dijo Pellegrino a TNT Sports.

Mauricio Pellegrino confía en sus muchachos de la U ante Curicó (Agencia Uno)

ver también Sin el Chorri Palacios: El 11 de la U para visitar a Curicó Unido

En cuánto al esquema, Pellegrino rescató el segundo tiempo realizado por la U ante O'Higgins y confirmó que el equipo tendrá varias cosas de ese cierre de partido, aunque apuntó a tener tranquilidad y ser cautos para controlar el duelo ante los Albirrojos.

"Sí, en algunos aspectos sí, y en otros aspectos vamos a variar un poco el posicionamiento. Dependiendo de las opciones que de el rival. Tenemos claro que el rival se adapta bien al adversario. Es un rival que exige mucho, vamos a tratar de poder adaptarnos y poder tener el control del encuentro", sentenció.

Sin duda, el esperar el momento preciso para buscar el gol fue algo que dejó el partido anterior, ya que el tanto de Leandro Fernández llegó de una contra en la U ante los Celestes. Ese momento fue una lección y eso es lo que más rescató Pellegrino.

"Creo que con equipos que son difíciles cómo este tener esa calma aún cuando las cosas no estén bien, cuando los goles no llegan rapído o las ocasiones de gol no llegan rápido y por eso hay que madurar las ocasiones. Yo creo que el equipo debe estar presente en todos los momentos del encuentro y eso es la búsqueda constante", remató el DT de la U.