Uno de los puntos más criticados del trabajo del técnico Mauricio Pellegrino al mando de Universidad de Chile, es el esquema 4-3-3 que ha empleado en todos los encuentros de los azules, donde suman dos derrotas en tres partidos.

Algo que el argentino sigue defendiendo desde su base táctica, asegurando que si el esquema fuera el único problema ya lo habría cambiado.

"Creo que en todos los sistemas de juegos tenemos que trabajar variantes para que el equipo pueda ser mejor. Reflexionar en voz alta, de que si fuimos capaces de jugar bien un rato con Unión Española, un rato con Palestino, por qué por un rato bien y por un rato mal. Un rato el rival nos supera. Si uno se puede agarrar de 30 minutos de un tiempo, es por una cuestión de dinámica del juego y sus variantes. Si pienso que es el sistema, lo habría hecho. Tiene algo que muchos de los jugadores jóvenes lo venían haciendo fútbol base, los que estaban acá también lo entendían. Tenemos que seguir trabajando en variantes", comentó Pellegrino.

Mauricio Pellegrino apunta errores de funcionamiento.

En ese sentido, también apunta a los que dicen que hay jugadores que no están cómodos con su planteamiento, donde asegura que no es un argumento válido.

"Cuando uno tiene una mayoría de un equipo, donde si uno piensa en que los jugadores se sientan cómodos o que el equipo ande bien. Uno no siempre puede jugar en el lugar donde desea, porque el equipo es más importante", detalla.

Por lo mismo se atreve a dar ejemplos de cosas que cada jugador debe pulir, que es algo más allá del esquema que pueda presentar en Universidad de Chile.

"Los interiores hemos jugado muy bajo. Contra Unión Española Leandro atacó la pelota en el primer palo, también recibió por dentro. Renato tiene que aparecer más entre líneas y aprender a hacer más diagonales. Chorri debe mejorar en su asociación, los interiores dar un paso más adelante, los laterales atacar un poco más. Cosa que sucedió cuando íbamos perdiendo, que el equipo tuvo una postura diferente. Como que se sacó el corsé porque ya estamos perdiendo. Por qué no lo hicimos antes. Algo que les dije a mis jugadores, que nos sentimos cómodos con el 0-0 y eso no me gustó para nada", profundiza.