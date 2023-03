Universidad de Chile abre la fecha 7 del Campeonato Nacional cuando a partir de las 20:30 de este viernes, reciba a Unión La Calera en el estadio Santa Laura.

Los azules vienen de ganar tres partidos en forma consecutiva: Magallanes, O'Higgins y Curicó Unido, algo que ha generado un nuevo aire en el camarín de la U, porque en el último partido más allá de los tres puntos, el cuadro de Mauricio Pellegrino jugó bien.

Ante los cementeros el DT azul decidió repetir el equipo que jugó en La Granja, algo que no había pasado este 2023 y en relación a la situación del goleador Cristián Palacios, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y no estará ni en la banca.

Otra variante que tendrá Pellegrino, es la inclusión de Jeison Fuentealba, el que fue expulsado ante Magallanes cuando le tocó debutar como titular.

Luis Casanova será titular pese a que no entrenó el martes pasado (Agencia Uno)

El 11 de la U será con Cristóbal Campos Véliz; Yonathan Andía, Matías Zaldivia, Luis Casanova y José Ignacio Castro; Emmanuel Ojeda, Federico Mateos, Israel Poblete y Darío Esteban Osorio; Nicolás Guerra y Leandro Miguel Fernández.