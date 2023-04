A pesar del gran momento que vive Universidad de Chile en este inicio de temporada, el cual hoy en día tiene al conjunto ‘Laico’ peleando por la parte alta de la tabla de posiciones, el ‘Romántico Viajero’ de igual forma ha tenido que vivir con la crítica ante su estilo de juego conservador, el cual ha sido cuestionado de gran manera por ex jugadores o ciertos expertos.

En esta jornada, su entrenador Mauricio Pellegrino tras atender a los medios de comunicación se refirió a lo que ha sido este cuestionamiento dentro del ambiente futbolístico sobre el estilo que plasma en la U, en la que no se intranquiliza con aquello ni mucho menos preocupa ante dichas apreciaciones.

“Es una opinión, es algo abstracto, no es algo tangible, ante eso poco podemos hacer los entrenadores, es como uno dice ‘la opinión de los hinchas’ ¿Quiénes? Si son muchos, es algo que uno no puede considerar porque tampoco es algo que uno puede abarcar”, partió señalando Pellegrino.

Siguiendo en su línea, el argentino fue muy claro “nosotros somos un equipo en formación y nuestra idea nos queda mucho por recorrer y tenemos muchísimo por mejorar y eso sí que depende de nosotros. En este momento creo que tenemos muchos aspectos por mejorar”.

Pellegrino ha hecho un buen trabajo en la banca de la U | Foto: Photosport

Ante la crítica al estilo de juego de la U, el ex estratega de Vélez Sarsfield planteo una importante reflexión, en la que refleja que es muy incierto el punto de comparación que se hace con este equipo a comparación con los de años anteriores.

“Como todo en la vida ¿Dónde están los puntos de referencias con el cual valoramos este equipo? ¿Cuál es el punto de referencia por el que juzgamos a este equipo?, un equipo nuevo, que está en formación, nuevo y que se está conociendo”.

“A partir de ahí mi punto de referencia fue el partido con Huachipato, con Magallanes y así sucesivamente y ahora el último partido con Everton y después será el Clásico, ese es mi punto de referencia”, indicó.

Finalmente, Pellegrino mantuvo la calma ante estos comentarios hacia su plantel y señala que al equipo aún le queda seguir corrigiendo cosas pensando en dar pasos agigantados para llegar al rendimiento óptimo que busca en la U.

“Desde donde uno siempre quiere hacer las cosas mejor y no tengo duda alguna que tenemos cosas mejores si queremos crecer como institución o equipo, pero no es algo que yo pueda ocuparme, porque no puedo corregir. Hay múltiples opiniones ante todo y eso es muy válido”, cerró.