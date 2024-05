Este lunes, por la duodécima fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Unión La Calera recibirá a Universidad de Chile en uno de los últimos partidos de la mencionada jornada, considerando que Coquimbo Unido y Palestino chocarán el día 6 de junio, tras postergar su compromiso.

Y sin duda, será un partido bastante especial para el mediocampista calerano, César Pérez, quien pese al complejo momento de su equipo, es titular indiscutido para el técnico, Manuel Fernández.

Sin embargo, el recuerdo está vivo del verano último, cuando el medallista panamericano le dijo que no a la U, club que agotó todas las instancias para poder fichar al jugador, ofreciendo incluso un millón de dólares por la mitad de su carta.

Si hasta el técnico Gustavo Álvarez estaba interesado en el formado en Magallanes, llegando a declarar que “ha sido una negociación larga, pero desconozco en qué está”.

César Pérez choca ante la U

Mucho se habló en la época, donde también Universidad Católica manifestó interés en el futbolista y que Pérez prefería ir a la UC antes que a la U o incluso, que esperaba lucirse en el Preolímpico de Venezuela y esperar una opción en el extranjero.

Nada de eso ocurrió y el 9 cementero se quedó en su club, no llegando a ninguna de las universidades y mucho menos emigró a otro mercado. No obstante, el fue propio futbolista hace algunas semanas, donde aclaró el tema.

“Se hablaron muchas cosas sobre mí que no eran así, como por ejemplo que le había dicho que no a la U o que me iba a Católica. También se dijo que yo quería esperar ofertas después del Preolímpico o quería irme a Europa, eso no es así”, reveló el jugador a Diario La Estrella de Valparaíso en su momento.

Pero aclaró que “Se especularon muchas cosas, cuando la verdad es que ningún jugador podría decirle que no a clubes como la U y la UC. La verdad es que no me enteré mucho, porque estaba concentrado en el Preolímpico, quería hacer un buen papel para dejar a Chile en los Juegos Olímpicos. Se dijeron muchas cosas que no son”, cerró Pérez al mencionado matutino.

Lo concreto es que en el Centro Deportivo Azul se aburrieron de la larga espera y la visible negativa del jugador, ¿Podría tener su revancha? Está por verse, al menos este lunes verá a la U, pero como oponente.

¿Cuáles son los números de César Pérez este 2024?

En el complicado Unión La Calera, club que además compite en la Copa Sudamericana, los números de César Pérez son los siguientes considerando también, el Campeonato Nacional de Primera División.

En ambos torneos, el medallista panamericano ha disputado 1.350 minutos graficados en 15 partidos, todos en condición de titular, es decir, un inamovible para el entrenador. Solo ha anotado un gol.