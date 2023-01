Uno de los aspectos que más se ha criticado a Mauricio Pellegrino en sus primeros partidos de Universidad de Chile, tiene que ver con su planteamiento táctico de los encuentros, donde en gran parte ha utilizado un 4-3-3.

Si bien en el amistoso ante Talleres de Córdoba se atrevió a mostrar otro esquema, al menos en la delantera, en el primer partido del Campeonato Nacional ante Huachipato regresó a los números habituales.

Algo que, si bien el propio Pellegrino ha declarado que no se cierra a variar, nuevamente piensa repetir ante Unión Española, por la segunda fecha.

Pellegrino y una nueva prueba en la U. Foto: Agencia Uno.

"Para mi la manera de organizar el equipo o el sistema de juego va siempre entre las capacidades de mis jugadores y que pensamos que pueda calzar bien. Siempre he estado abierto y nunca me he casado con un sistema de juego", detalla el propio entrenador.

Eso sí, esta tarde ante los hispanos, los hinchas vuelven a ver el 4-3-3 como esquema principal de Universidad de Chile, en lo que pareciera ser una última chance para el modelo Pellegrino.

La zona de volantes tendrá a Emmanuel Ojeda de corte, además de Federico Mateos, con la pelea por el último puesto entre Luis Felipe Gallegos e Israel Poblete.

Mientras que en delantera, donde se mantiene con dos punteros, por derecha aparece Renato Huerta, por izquierda Leandro Fernández y, por ahora, Cristián Palacios por el centro.

Sin experimentados para jugar con esa táctica, Pellegrino nuevamente vuelve a confiar en sus jugadores y en poder sacar la tarea en Valparaíso.