Mauro Morales reacciona a la recomendación que hizo Joaquín Larrivey por él a Diego López: "Me llena de orgullo"

Universidad de Chile debutó en Copa Chile ganándole 2-1 a General Velásquez en el primer partido además del entrenador Diego López en el banco universitario luego de la abrupta salida de Santiago Escobar y el interinato de cuatro partidos de Sebastián Miranda.

Uno de los nombres que apareció en el primer once del uruguayo fue el del volante Mauro Morales, jugador recomendado por Joaquín Larrivey al estratega oriental, algo que informó Bolavip la semana recién pasada.

Este miércoles el mediocampista agradeció el apoyo del ex goleador azul y no escondió su sentir frente a la recomendación respect a su persona.

"Me enteré de las palabras de Joaquín (Larrivey), me llena de orgullo saber que él se acuerde de mí, que tenga buenas palabras. Sólo agradecerle por esas palabras y por todo lo que dio en el club, por lo que dejó en cada uno de nosotros. A mí en lo personal me ayudó bastante, tomé cada consejo, sólo tengo agradecimiento", aseguró.

Joaquín Larrivey le recomendó a Diego López jugársela por Mauro Morales (Agencia Uno)

Respecto a la posibilidad de volver a jugar por la U, Morales confiesa que está "muy feliz de estar de vuelta, ser titular, pero tengo muy claro de que tengo muchas cosas por mejorar, estoy trabajando para eso y por ahora eso es lo que tengo que hacer. Soy autocritico a la hora del partido, solo me enfoco en mejorar. No me sentí incómodo y siento que lo hicimos bien, pero tenemos mucho que mejorar y trabajamos para eso".

Mauro también tuvo palabras para los dichos del PF universitario Alejandro Valenzuela, que comparó a los jugadores de la U con varias estrellas del Real Madrid.

"Lo tomo con simpatía, trabaja de muy buena manera en la parte física y lo tomo con simpatía lo que dijo, tengo claro de que tenemos que seguir trabajando para mantenernos bien físicamente con él", cerró.