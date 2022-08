Uno que siempre tiene ácidos comentarios y ligado al mundo azul es Miguel Ángel Gamboa. El conocido Negro no le tiene mucha fe a esta Universidad de Chile donde reconoce que no tiene una línea de juego, que no es favorito y si algo se destaca de la igualdad ante Unión Española fue a lucas Assadi.

Un empate que poco sirve en las pretensiones de salir del fondo de la tabla de posiciones, pero algo respira Universidad de Chile luego de medirse ante Unión Española en Coquimbo donde al menos cortó una racha negativa de tres cáidas consecutivas, pero a su vez, completó cinco juegos sin ganar.

Pero, esta U de Diego López en general no convence y deja más dudas que certezas y si bien algo ha progresado en relación a fechas anteriores, con cambio de esquema de por medio, poco, muy poco han mostrado.

En esa línea está el ex jugador azul, Miguel Ángel Gamboa quien si bien vio algo en el primer tiempo, el equipo fue disminuyendo su rendimeinto y los problemas defensivos en balones detenidos a favor del rival, fueron recurrentes y no pudieron resolver. "No es porque la U haya jugado muy bien. La U tuvo un partido tranquilo el primer tiempo donde Unión no se atrevía a llegar, la U trató de que no llegaran al área para no crear problemas. Pero luego viene dos balones detenidos de corner, uno que la tiró afuera el muchacho y la otra que terminó en gol. Las pelotas detenidas defensivas muy mal, eso está claro.En el segundo tiempo, ambos tuvieron ocasiones"

Sobre cómo ve la perspectiva de la escuadra en la recta final del Campeoanto, el Loco sostuvo que "a la U le falta mucho más, no llega a posición de gol con claridad. Un equipo grande debe crearse seis o siete ocasiones, eso es parte de los equipos grandes. Todos los delanteros deben tener oportunidades de convertir".

Gamboa dice que la U no se genera oportunidades de gol (Agencia uno)

Si hubo alguien destacado, el ex mundialista no lo dudó y reconoció a un joven como el mejor. "Assadi jugó bien, tuvo oportunidades que si hubiera tenido un poco más de calma hubiese convertido un gol por lo menos".

Finalmente y en virtud de lo que refleja este equipo universitario, Gamboa recalcó que "cuando un equipo no es tan completo en ninguna de sus líneas, le va a costar contra todos los equipos. La U no es favorito ante ningún equipo, el equipo no está jugando para merecer ese título. La U debe luchar mucho para sacar resultados positivos, no se saca nada con correr, cuando no tienes orden", cerró.