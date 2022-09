Ex Universidad de Chile, Cristián Mora, no está para nada de acuerdo con la línea de tres centrales que pretende Diego López para recibir a Coquimbo Unido, asegurando que no tienen la rapidez ni el funcionamiento para jugar de esa manera en un partido tan vital como el de hoy.

Universidad de Chile se juega el todo por el nada esta tarde en Valparaíso cuando reciba al colista Coquimbo Unido con la obligación e intención de llevarse los tres puntos de vuelta al CDA y empezar a olvidarse de pelear el descenso como en la temporada pasada.

Para el compromiso frente al cuadro pirata, Diego López ha ensayado en reiteradas ocasiones durante la semana una línea de tres en el fondo con Álvaro Brun, Luis Casanova y Nery Domínguez como protagonistas de una zaga que pretende ser firme para poblar más el mediocampo.

La radical medida propuesta por el entrenador charrúa ha tenido diversas opiniones, pero, sin duda, uno que no está de acuerdo con el planteamiento es Cristián Mora, histórico ex jugador Multicampeón con la U quien se descargó con Bolavip Chile.

Casanova sería la gran novedad en la U. | Foto: Agencia UNO

“Habrá que verlo, no tengo memoria del equipo que haya presentado con tres en el fondo, no tiene centrales con las características para jugar con tres en el fondo y si bien es cierto la línea de 4 no le ha dado buenos resultados, porque le llegan con facilidad, pero hacer cambios a estas alturas del campeonato…”, arrancó diciendo con todo.

Mora tiene sus suspicacias: “No sé qué pasó por la cabeza de Diego López, me gustaría entenderlo y saber que está buscando lo mejor para el equipo. Ahora, creo que con el plantel disponible no sé si le dará para probarlo y que, en ese caso, sea una prueba que le dé buenos resultados”

El ex azul asegura que López no tiene a los jugadores para lo que propone: “Los tres centrales, por características, no son rápidos. Tienes que tener jugadores rápidos. No le veo buenos resultados, insisto, para jugar con línea de tres tienes que ser rápido para las coberturas, para las marcas, para cuando se cruzan los delanteros. Si bien Coquimbo no tiene al más desequilibrante, tiene a Farfán por la banda y Carmona, jugadores que pueden complicar a la U”, remató.

Universidad de Chile se jugará la vida este miércoles en Valparaíso, en donde una derrota podría sentenciar la suerte del uruguayo al mando de la U y dejar al equipo tambaleando en Primera División con seis fechas por jugarse después de esta.