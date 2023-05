Una derrota que dolió en las huestes de la Universidad de Chile frente al elenco de Coquimbo Unido en el Esradio Francisco Sánchez Rumoroso y que impidió que los azules estuviesen muy cerca del líder Cobresal.

Mencionar además, que el triunfo de Huachipato sobre Universidad Católica tampoco ayudó mucho en el análisis numérico y es así como los azules comienzan a quedarse en la tabla y ahora derrotar a los mineros parece como obligación para seguir peleando arriba.

El dos a uno propinado por los piratas, no solo rompió el buen nivel y el invicto que ostentaba la U desde la fecha 3, cuando en aquella ocasión, cayeron por dos tantos a cero frente a Palestino en La Cisterna, si no también que se rompe otra arista, que no ocurría desde aquella misma jornada.

Pues bien, esa tarde del 5 de febrero del presente año, había sido la última vez, en que a los estudiantiles le habían anotado dos goles en un partido, sobrellevando así una buena performance en lo que respecta al trabajo defensivo. Magallanes, Curicó Unido, Unión La Calera, Audax Italiano y Everton, tan solo le habian convertido una sola vez en esos duelos. El amistoso ante River Plate no se considera, por no ser un cotejo de carácter oficial.

Desde hace tres meses, que a Campos Véliz no le anotaban dos goles en un partido (Photosport)

Desde luego, que Mauricio Pellegrino ya debe estar pensando en cómo corregir esa arista que en los números y en el funcionamiento era un arma de las potentes que tenía su equipo, pero que decayó bastante en el compromiso presenciado en tierras coquimbanas.

Ahora, el estratega debe estar pensando seriamente en lo que respecta a los partidos ante Cobresal y Ñubñense, donde en el primero no contará con Lucas Assadi por expulsión y ante los chillanejos no estará Matías Zaldivia, por acumulación de tarjetas amarillas.