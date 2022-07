Universidad de Chile vive un momento complicado en el Campeonato Nacional. Los azules no levantan cabeza y cayeron en el último minuto ante O'Higgins de Rancagua con la anotación de Matías Donoso, partido válido por la decimonovena fecha del fútbol chileno.

Si bien el equipo ha ido evolucionando por lo mostrado en la era de Santiago Escobar al mando del Romántico Viajero, el estilo de juego de Diego López todavía no termina de convencer por completo a los hinchas del elenco universitario.

Pancho Eguiluz, panelista del programa Todo Es Cancha, salió en defensa del adiestador charrúa y se fue en picada con varios jugadores azules por su rendimiento ante el Capo de Provincia.

"Yo veo a esta U con la de Escobar y me parece un equipo con mucha más intención, el tema es que sigue fallando en defensa. En López veo algo de trabajo que no había visto en la U en cuatro años, el problema es que los jugadores son malos", comenzó diciendo.

Osorio fue uno de los apuntados por el periodista | Foto: Mirko Penha - Bolavip Chile

"Yo quiero defender a Diego López y mucho se habla de jugadores de buen pie en la U. Osorio pasa escondido y no le vas a ver el pie mientras salga de la raya, Assadi jugó 20 minutos y se cansó, Poblete viene de un equipo que bajó a segunda, Brun es un tronco no existe, Aránguiz no existe ¿Qué buen pie? No tocan la pelota, están escondidos en el partido", agregó.

"El chico Osorio increíblemente desapareció del partido, hizo una jugada de peligro y el resto fue esconderse en la línea. No me gustó el partido de Aránguiz, entró desconectado nuevamente Jeisson Vargas, Junior Fernándes yo no se que tienen que esperar que no es nueve", sentenció el reconocido comunicador.