Universidad de Chile está derrotando parcialmente a Chimbarongo FC por 6 a 0 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, partido válido por la Copa Chile, en el cual los dirigidos por Mauricio Pellegrino han sido tremendamente superior desde un principio.

Pero lo cierto es que cuando el reloj marcaba el minuto 29 del primer tiempo, los azules pudieron extender la ventaja pero el delantero Nicolás Guerra falló de manera increíble.

¿Cómo fue la comentada jugada? El lateral Yonathan Andía mandó un centro a la carrera, el cual fue conectado en el segundo palo por Matías Zaldivia y el balón dio en el poste, por lo que ahí apareció el ex Ñublense de Chillán, quien se encontró con el balón y la mandó afuera del pórtico defendido por Tomás López.

Guerra solo tenía que empujarla para anotar una nueva cifra azul || Foto: Captura

"No, no, no, Nico. No, Guerra.¿Pero qué sucedió? La tiró afuera de manera increíble", dijo el relator del cotejo, Patricio Vergara.

Esta jugada no pasó desapercibida y fue comentada por los distintos hinchas en redes sociales, los cuales no le perdonaron al ariete azul la ocasión desaprovechada.

MIRA EL GOL ERRADO POR GUERRA: