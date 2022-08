Universidad de Chile perdió ante Curicó Unido y quedó apenas a tres puntos de la zona de descenso cuando quedan ocho fechas para el termino del Campeonato Nacional y con el clásico universitario a la vista.

Bolavip conversó con Patricio Mardones, integrante del equipo campeón azul en 1994 que pudo romper la mala racha de 25 años sin salir campeón y que se muestra -pese a todo- optimista con lo que puede hacer la U en las jornadas que le quedan y pide paciencia con los jugadores con menos experiencia que están siendo titulares en un momento complicado.

“Yo espero que no, que no va a pasar, pero también son chicos jóvenes que la gente al cuarto partido cree que tienen 30 años, entonces eso es lo que pasa y ellos han tratado de sumar lo más posible dentro de las posibilidades, a una corta edad no es fácil encontrarse en esta situación y esperamos que sumen y ellos van a aportar. Creo que la U se va a salvar, difícil, pero se va a salvar y ahí va empezar una nueva U, te lo aseguro”, aseguró.

Agregando que “la U hoy tiene que enfocarse partido a partido y tratar de que los jugadores vayan sintiéndose seguros, los triunfos y sumar serán claves, porque no hay cosa más gratificante para un jugador que ganar, cuando se acostumbra a ganar puntos te ayuda mucho, aunque a veces el equipo no juegue muy bien, pero si te fortalece mucho. Espero que los partidos que se vienen, partiendo por Cobresal y después Católica, obtengan los puntos necesarios para tener un panorama un poquito más tranquilo”.

Universidad de Chile cayó en Curicó y se le vienen ocho finales (Agencia Uno)

Para Pato Mardones, el duelo ante los piratas, será una verdadera final. “El partido con Coquimbo es fundamental. Sería importante primero que se abran más los aforos, la cantidad de público, porque será clave. El hincha va ser fundamental, como lo ha sido siempre, el hincha tiene que entender que va ir de repente a no pasarlo tan bien, van haber partidos apretados, pero mientras se sume de a tres, va ser fundamental, esperemos que la U juegue como todos los hinchas quieren y que gane, el apoyo de ellos (hinchas) será clave en el estadio”, concluyó

Para el final, tiene palabras para el entrenador azul Diego López, el que según su punto de vista, debe quedarse en el puesto.

ver también Caamaño hace un duro llamado para que la U se olvide de la Copa Chile

“Yo creo que hoy día con lo que queda de campeonato para que, es importante como se sienten los jugadores, si los jugadores están apoyando al técnico, se sienten realmente en que él puede ayudar a solucionar el problema, no sería lo ideal hacer un cambio de técnico a estas alturas. Por lo menos el discurso que uno escucha de López es el compromiso de él con los jugadores y de los jugadores con él, creo que no sería lo ideal en este momento”.