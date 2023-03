El ex delantero de Universidad de Chile recuerda el penal que le contuvo Justo Villar en el Superclásico del Apertura 2015, disputado en el Estadio Monumental.

Una semana y media queda para que se juegue una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, en donde los Azules tendrán una nueva oportunidad de cortar la racha de 22 años sin triunfos en el Estadio Monumental.

El Romántico Viajero vive un gran presente en el Campeonato Nacional, en donde ya acumula tres triunfos consecutivos mostrando contundencia en el ataque y solidez en defensa. Caso contrario vive Colo Colo, que comenzó el torneo con muchas dudas y acaba de perder su invicto de 17 partidos en Macul.

Uno que disputó varios clásicos con la camiseta de la U es Patricio Rubio, ariete de Ñublense que en conversación con el periodista Jorge Gómez "Pelotazo" recordó aquel penal fallado en el Apertura 2015: "Tuve la oportunidad de cambiar la historia".

Aquel encuentro fue ganado por los Albos por 2-0 gracias a los goles de Jean Beausejour al 36' y de Esteban Paredes al 82'. Rubio tuvo la posibilidad de poner el 1-1 transitorio a los 61', cuando definió fuerte al palo izquierdo de Justo Villar, pero el paraguayo mandó la pelota al tiro de esquina.

"Ese partido creo que fue uno de los mejores que jugamos con ese plantel allá. Me acuerdo ese día Villar atajó todo, me sacó también una chilena, y unas opciones claras a [Leandro] Benegas. Creo que era un partido para haberlo ganado", indicó el ariete hincha de la U.

Sobre la recepción de los hinchas, Rubio afirmó que "todos los años me recuerdan el penal, ese día del partido no podía llegar a la casa porque estaban los hinchas esperándome afuera, me rayaron la casa, tuve que llegar con la policía, fue difícil".

Por último, en tono de broma dio un "agradecimiento" a Cristián Palacios por sus penales fallados ante Colo Colo: "De a poco me fui ganando el cariño de la gente, entendieron que no fue algo que uno quiere hacer. Nadie quiere perderse un penal en un Superclásico, hoy en día ya con los que se perdió el Chorri la gente se ha ido olvidando un poco, pero siempre va a estar esa espina clavada ahí", sentenció.