Comenzó la Copa Futuro 2023 para las series del fútbol formativo y Universidad de Chile tuvo a su primer rival, Deportes Colina y los duelos de las categorías sub 16 y sub 15, se disputan en el Estadio Manuel Rojas del Río de la conocida comuna del sector norte de Santiago.

Por su parte, las categorías proyección y sub 17 juegan ante el mismo rival, pero en el Centro Deportivo Azul. Pero volviendo a los duelos disputados en Colina, hubo un duelo bastante especial a primera hora de este miércoles.

Los azules de la 16, dirigidos por Nilton Sepúlveda vencieron por tres tantos a cero al cuadro local en el arranque de este certamen. Las anotaciones fueron obra de Raúl Aguilera, Andrés Torres y Matías Valenzuela, pero una de esas conquistas tuvo una gran particularidad, según cuenta la periodista Daniela Alegría.

Y tiene relación con quien convirtió el segundo gol de la U, Andrés Torres. Él fue protagonista el sábado pasado en el duelo entre los azules y Unión Española en Valparaíso cuando el juez Fernando Véjar decidió expulsar a dos pasapelotas por demorar el juego, en algo que molestó a los jugadores hispanos. Pues bien, él fue uno de los que tuvo que abandonar el sector tras decisión del árbitro.

Pero para conocer más de este joven valor, él llegó a la categoría sub 9 hace algunos años y en sus primeros años fue portero en las diversas categorías hasta la serie sub 14. De ahí en más, usó siempre la plaza de delantero. El otro expulsado en la ocasión fue Adriano Astorga que también pertenece a la serie sub 16, pero quien por lesión no estuvo este miércoles en el compromiso.

Pero las sanciones no quedaron ahí, ya que también fue expulsado el portero suplente de los rojos, Juan José Echave, quien fue sancionado con dos partidos de suspensión de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En la segunda fecha de la Copa Futuro 2023, los azules enfrentarán a Deportes Recoleta, siendo los duelos de las categorías 15 y 16, en el Centro deportivo Azul.