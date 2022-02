El ex defensor central de la U remarcó que la U necesita un central más ante la lesión de Luis Casanova, quien se perderá todo el torneo nacional.

Rafael Olarra aprueba el partido de José María Carrasco en la U: "Me parece a mí que cumple y hace lo que tiene que hacer"

Universidad de Chile derrotó por 4-2 a Unión La Calera en el comienzo de la era de Santiago Escobar. Los Azules mostraron algunas falencias en la zona defensiva en los minutos iniciales, pero a medida que fue pasando el compromiso, la improvisada zaga se fue complementando y afianzando, siendo una de las figuras uno de sus refuerzos: el boliviano José María Carrasco.

Recordar que el Romántico Viajero perdió a uno de sus pilares en la defensa y se trata de Luis Casanova, quien se perderá un semestre de fútbol luego de sufrir una rotura de ligamento en la derrota contra Boca Juniors en Argentina en el Torneo de Verano 2022.

Si hay una persona que conoce el puesto de central y que es vestir la camiseta de la Universidad de Chile, es Rafael Olarra. El actual panelista de ESPN FShow dio su opinión acerca del rendimiento que mostró el zaguero central boliviano en su debut en el Campeonato Nacional.

"Me gusta el boliviano Carrasco. Me parece a mi que cumple y hace lo que tiene que hacer, no tiene miedo a despejar si lo tiene que hacer o cortar", comenzó diciendo Olarra.

"Tiene que mejorar en la salida y ser más pulcro, pero cuando uno llega de otro fútbol hay nerviosismo", agregó el ex central del Romántico Viajero.

"A mi parecer, la U tiene que traer otro central. Lo de Casanova es muy fuerte, muy potente. Además, va estar mucho tiempo afuera y necesita jugadores que vayan dando referencia y que sean especialistas en los puestos", cerró el ex seleccionado nacional.