Hay amores que nunca pueden olvidarse. Es una canción que calza perfecto con la relación entre Joaquín Larrivey y Universidad de Chile, porque el delantero a punta de goles se ganó el corazón de los hinchas azules, los que lloraron su no renovación y siempre se ilusionan con su vuelta.

Bolavip conversó con el representante del atacante (el mismo de Walter Montillo) Sergio Irigoitía, el que reconoce que el actual delantero del Südtirol de Italia, pudo llegar a nuestro país otra vez en este mercado de pases.

"En realidad Universidad de Chile no, pero hubo varios equipos interesados ahora, varios clubes chilenos preguntaron por él, asegura, y sobre la misma aclara que "Joaquín (Larrivey) está interesado en volver a Santiago, pero el corazón de él está en la U de Chile, y en la U es difícil".

Sergio Irigoitia también profesa amor por la U como Joaquín Larrivey y Walter Montillo

¿Tiene las puertas cerradas de la U?

"No creo que las puertas estén cerradas, y Larrivey siempre estará disponible para la U y yo también, porque es un club que amo, si hay un club al que yo quiero es la U de Chile y siempre sería volver", indica el agente.

En todo caso no da por terminada la relación entre Larri y la U, asegurando que "no tengo contacto con nadie, pero en el libro de pases de junio alguien se me acerca, y terminado su contrato ahora en junio, él quiere volver a Santiago y en Chile es la U, no va para otro lado".