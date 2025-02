La participación de la selección chilena sub 20 en el Sudamericano de Venezuela quedó marcada por el rendimiento de Damián Pizarro, el que no pudo convertir goles, siendo duramente criticado.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que vuelve a defender al delantero del Udinese, asegurando que la falta de gol no es su culpa.

“Para mi no decepcionó, siempre he opinado lo mismo: si a un delantero no le dan pelotas de gol, imposible que haga goles, él le dio una pelota de gol a Rossel, entonces si tu ves los grandes equipos, siempre hay un volante que esta selección no tiene, un número 10, para que haga jugar a los delanteros”, explica.

El mundialista con La Roja en el Mundial de España 1982 además afirma no entender a los comentaristas que pisaron una cancha y que le caen con todo al atacante.

“Todos critican a Pizarro porque no hace goles, ¿cómo va a hacer goles si nunca lo habilitan? si nunca le dan un pase entre líneas, con ventaja, entonces es cosa de saber un poquito de fútbol, opinan ex técnicos, ex futbolistas, pero ellos que jugaron deben saber que si un delantero no tiene habilitadores, ¿qué va a hacer?”, dispara.

El mundialista Miguel Ángel Neira defiende a capa y espada a Damián Pizarro.

El ex volante, hace una triste reflexión: “Acá en Chile da pena que no existan números 10, cómo no van a formar un jugador así los técnicos de cadetes, Colo Colo tuvo que traer un extranjero, la U trajo a un 10 espectacular y tiene a Altamirano, y tiene a Aránguiz y a Díaz, que son volantes completos”.

No sólo Damián Pizarro: El análisis de la participación de Chile

“Toda participación a nivel de selecciones es bueno, le va a servir para el Mundial, los resultados no fueron los que se esperaban, pero daba lo mismo, Chile no estaba compitiendo, estaba participando y se nota que hay varios chicos que pueden andar, que tienen condiciones y de acá a Septiembre, me imagino, aparecerán más”, cerró.