Universidad de Chile está en pleno período de mercado intentando reemplazar el gran éxodo de futbolistas que partieron luego del infartante 2021 que tuvieron donde pelearon el descenso hasta la última fecha.

Bajo la batuta de Luis Roggiero, la U se está armando y aunque ya hay varios jugadores contratados, van por más, y pese a que en un principio se especuló con la vuelta de Matías Rodríguez, luego de su buena campaña en Defensa y Justicia, este lunes, el propio representante del ex universitario, Danilo Méndez, echó por tierra esa idea.

"Yo hablé con la gente de la U para que Matías vuelva, y la respuesta fue que no estaban buscando un jugador como Matías. Que no estaban buscando reforzar en la posición de Matías", afirmó el agente en diálogo con Radio Agricultura.

El representante argentino no da crédito a lo decidido por la U afirmando que su representado sería un gran aporte para la reconstrucción azul.

"Quién no puede querer a Matías. Es un gran profesional, buena persona, el extranjero más ganador en la historia del club, no hay nadie que no lo quiera dentro del club, me imagino que pasa por algo deportivo y no personal", aseguró.

Y en esa línea dispara que "no creo que no lo quieran como persona, creo que pudo sumar un montón, quería volver pero no se dio".