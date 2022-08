Los hinchas de la Universidad de Chile aún no se remecen de la derrota ante la Católica el sábado último en el Estadio Nacional y que dejó a su equipo instalado en el décimocuarto puesto a tan solo un punto por sobre Deportes La Serena, cuadro que estaría descendiendo.

Y en ese sentido los dardos apuntan a Diego López, quien tras 12 partidos al mando de los universitarios no ha podido sacar al equipo adelante y menos dar un funcionamiento que les permita ilusionarse de cara al fin de la temporada.

Uno que se había puesto la camiseta del Memo y dialogó con Bolavip Chile es Roberto Tomatín Rojas, pero que tras lo observado el último fin de semana, hace que le quite el apoyo al actual entrenador laico.



"Hizo un acto que no se si él está a gusto en la U. A mi me gustaba el técnico porque lo encontraba empoderado, pero lo que hizo y la justificación me dio la impresión que está cansado y desgastado, no se si tiene confianza en lo que está haciendo. Yo creo que los procesos se deben respetar y llegar a su fin", sostuvo el ex guardameta.

En relación a la ausencia de Darío Osorio, Rojas manifestó que aún no puede creer lo que vio de parte del estratega de dejar en el banco a La Joya de Hujuelas. " Yo con esto espero que Campos ande bien en la semana, que Osorio también, porque la explicación que dio López es que a Osorio no lo vio bien. Yo ya dudo de él, sobre qué puede ver en la semana para enfrentar a Coquimbo, técnicamente el partido ante Católica me dejó muchas dudas. Yo era un tipo que lo apoyaba mucho, pero para mi era muy claro lo que tenía que haber hecho. Tiene un jugador que va para arriba, el más caro del fútbol chileno, una capacidad física impresionante, era el arma para enfrentarse con Isla, agarrar su espalda, ir con él hacia abajo y dejó al chico afuera. Yo veía ese duelo, independiente que fuera joven, el más valorado hoy en Chile contra uno de los mejores laterales que ha tenido el país que viene con una madurez por todos conocida", reconociío decepcionado el ex jugador azul.

Cinco puntos de 24 ha sacado la U bajo el mandato de Diego López (Agencia Uno)

Sobre si Sebastián Miranda debiese hacerse cargo del equipo de manera interina, Rojas solo señaló que "anduvo bien en el período que tomó, pero todas las decisiones de ahora me han llamado mucho la atención. La verdad es que veo que los jugadores se esfuerzan, pero también debe haber algo técnico que los debe empujar, quedé decepcionado de lo que vi".

Finalmente, Tomatín Rojas tuvo palabras por si el club se quedará en primera división o no. "Sin ser hincha de la U, pero con un tremendo respeto y cariño porque conocí todo ese mundo. Mi amor y buenas vibras van a estar siempre, pero las dudas de lo que están haciendo son tremendas", sentenció. .