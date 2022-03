Rodrigo Sepúlveda analiza la derrota de la Universidad de Chile ante O'Higgins y advierte: "La U hace mucho tiempo que no juega a nada"

Universidad de Chile acumuló su segunda derrota consecutiva en el Campeonato Nacional, luego de caer por 1-0 ante O'Higgins de Rancagua en el Estadio Santa Laura. El elenco de Santiago Escobar estuvo más de 45 minutos con un hombre de más, pero no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo frente al arco rival.

Un crítico Rodrigo Sepúlveda habló en su Canal de Youtube sobre el trabajo realizado por el Romántico Viajero ante el Capo de Provincia en una nueva fecha del fútbol chileno

"Yo no lo entiendo. La U hace mucho tiempo que no juega a nada y no tienen ningún estilo de juego", comenzó diciendo el comunicador.

"No entiendo la mitad de la cancha de la U, porque es como si tuviera tres volantes centrales: Brun, Moya y Gallegos. Yo prefiero tener a Aránguiz ahí, yo prefiero tener un volante central que puede ser Seymour y a Aránguiz, por ejemplo", agregó en su canal de Youtube.

"En el segundo jugó mejor, pero es claro: O'Higgins tenía 10 jugadores. La U tuvo más de 45 minutos más la adición con un jugador más y fue incapaz de aprovecharlo. Mano a mano en las mismas condiciones el elenco de Soso fue muy superior a la U", complementó "Sepu".

Para finalizar, el periodista eligió a Junior Fernándes como el mejor jugador ante O'Higgins. "El mejor jugador del partido fue Junior Fernándes, porque es el que más centra, porque fue el que tuvo cabezazos, el que tuvo oportunidades de gol. ¿Qué hay que hacer con Ronnie Fernández y Cristian Palacios? Entrégales la pelota, ponle una pelota con espacio, dale un buen centro", sentenció el conductor de las noticias en Mega.