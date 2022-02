Universidad de Chile se estrenó de la mejor forma en el Campeonato Nacional 2022, superando a Unión La Calera por 4-2 con tres goles de Cristian "Chorri" Palacios y uno del delantero proveniente de Santiago Wanderers, Ronnie Fernández.

En diálogo con el programa "Pelota Parada" de TNT Sports, el ariete de 31 años se pronunció acerca de su estreno goleador y la victoria de su equipo: "Sin duda que los goles son importantes, pero creo que los tres puntos terminan por hacer una jornada redonda. Ese es el objetivo, independientemente de a quién le toque marcar, y todos tenemos la intención de ganar lo que más se pueda" y agregó que "estamos felices, porque (la de La Calera) es una cancha complicada, y Calera lleva años haciendo buenos torneos".

Asimismo, el ex jugador caturro valoró la adaptación que ha tenido en el equipo dirigido por Santiago Escobar, manifestando que "no ha sido tan difícil. Por momentos me han hecho sentir como si llevara años en el club, y eso ayuda a que la adaptación sea un poquito más cómoda. Me ha tocado estar en países más difíciles, y eso me ha permitido que (la adaptación) se me haga más fácil".

Por último, habló de los objetivos que se trazaron en el CDA: "Todos apuntamos a una mejoría, a que este año las cosas puedan ser positivas para todos y sabemos que eso va a conllevar sacrificio y dar lo mejor de cada uno. El triunfo es meritorio por eso, porque nos da el pasito para confiar en que de esta manera vamos a obtener mejores resultados".

Fernández llegó al Romántico Viajero después de jugar la segunda mitad de 2021 en Santiago Wanderers, club con el que descendió tras terminar en el último lugar de la clasificación.