Luego del amargo empate sin goles entre Universidad de Chile y Palestino en el estadio Santa Laura, una serie de imágenes se comenzaron a viralizar donde aparecía Junior Fernandes y su compañero de ataque Ronnie Fernández en un cumpleaños.

Los hinchas de la U se mostraron divididos frente a la situación: la mayoría criticaba la actitud de los futbolistas de estar celebrando después de un tan magro encuentro, pero de igual forma varios apoyaron la idea de que es la vida privada y hay un límite.

El periodista José Fernández ironizó en Twitter con la situación escribiendo "qué bien se entienden Junior Fernandes y Ronnie Fernández. El hincha de la U espera que en la cancha (de pasto) se replique".

Al ex Santiago Wanderers no le cayó nada bien el comentario del profesional y le respondió con todo en la red social del pajarito azul, afirmando que estaba "sacando provecho" de la situación.

"Entiendo que los momentos no son los indicados por los resultados, pero de ahí a querer sacar provecho de esto en tu condición de periodista, me parece discutible.. lo más fácil es atacar en los momentos difíciles. Las familias no son responsables de los malos resultados (cumple)", fue la dura respuesta de Ronnie.

El atacante también escribió en su cuenta de Instagram: "Vamos no más. En los momentos difíciles es donde no abandonamos y estaremos más unidos que nunca". En las buenas nunca nos creímos los mejores y ahora tampoco es tiempo de hacerlo al revés", en relación al duro momento que vive Universidad de Chile.