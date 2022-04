Ronnie Fernández entrega sus palabras tras la caída 2-0 de Universidad de Chile ante Audax Italiano en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El delantero asume la responsabilidad propia y del plantel en los malos resultados que tienen a la U cerca de la zona de descenso.

"Difícil dar una lectura clara, porque vamos decayendo un poco, vamos notando que se nos vienen los partidos encima y no ganamos, pero independiente de todo, estoy acá porque siento que los únicos y primeros responsables somos nosotros. Tenemos que seguir adelante, independiente de las críticas que sabemos que son justificadas. Depende más de nosotros que de cualquier otro. Tenemos que nosotros levantar, ver cómo sacamos esto adelante y hasta el final porque no nos queda otra", dice el atacante en diálogo con TNT Sports.

Fernández no apunta a quitarse peso y se refiere a las expulsiones: "Es una realidad, sacarnos esa presión de encima no es bueno, es mejor entender que no estamos pasando por un buen momento, partidos como los de hoy hay que evitarlos en el sentido de no perder jugadores, somos un plantel que necesitamos de la competencia de todos. Tenemos que ser más responsables y entender que necesitamos cada uno de nosotros".

Ronnie expresa que el plantel está dolido por los resultados: "Es difícil, no hay que restarse, independiente que por ahí sé que hay muchos que quieren estar, uno también respeta eso, pero el que esté en la cancha tiene que darse cuenta de que no lo estamos pasando bien. Sé que hay una autocrítica por parte de todos nosotros, no es que estemos cagados de la risa, la situación nos duele a todos, pero de ese dolor tenemos que salir adelante. No queda otra más que dar la cara y seguir dándole duro para poder salir de esto".

Uno de los factores son las variaciones en el once inicial: "Pasa que un equipo como Universidad de Chile te exige rendimiento, te exige resultados. Estamos en eso, en la necesidad de tener resultados, eso no te admite por ahí mantener dos o tres partidos un mismo equipo, porque tienes que ir buscando una solución, otros nombres, hemos caído en esa desesperación de buscar, hemos ido modificando, van cambiando nombres, no hemos podido estar todos. Esa es la tarea, que podamos estar todos, que todos los que estamos estemos 10 puntos para poder ser opción y entender que este momento lo tenemos que sacar nosotros adelante", asegura.

"Creo que es tiempo de darnos cuenta que aún queda torneo, el equipo que gane dos o tres partidos seguidos hace una diferencia. Estamos cayendo en un hoyo que nos cuesta ganar, eso complica la confianza, en ese sentido tenemos que ser responsables, hacernos fuertes, confiar en nosotros, tapar un poco los oídos y darle para adelante que es lo que queda, no queda otra", finaliza.