Queda en el pasado lo ocurrido en las Eliminatorias a Qatar 2022. Este fin de semana vuelve la competencia en el fútbol chileno, donde uno de los partidos más atractivos es el choque que tendrán Universidad de Chile y Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario en el Campeonato Nacional.

Uno de los buenos valores que tiene el elenco universitario es la presencia de Ronnie Fernández en ataque, quien durante este miércoles por la mañana volvió a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul y con la mentalidad puesta en el partido del sábado en San Carlos de Apoquindo.

El delantero azul conversó con la gerencia de comunicaciones del club en la cual compartieron las palabras del goleador en las redes sociales de la institución, donde fueron apuntando al clásico que tendrán este fin de semana y la importancia de llegar con un triunfo a este encuentro.

“Estoy contento por los tres puntos del equipo contra Unión. Estoy muy orgulloso y nos deja en una postura más cómoda para ir a San Carlos y hacer un buen partido. Confío que podemos hacer un buen trabajo y poder pelear por ese clásico”, comenzó detallando al respecto el futbolista de Universidad de Chile.

No fue lo único que habló el deportistas, quien también tuvo palabras para lo vivido junto a la Selección Chilena. “Este oasis en mi carrera de poder llegar a la selección fue muy especial. Me llena de ilusión y experiencia. También me da un envión para seguir trabajando duro, para reafirmar que el único camino para poder llegar a ese nivel es entregarse por completo y mejorar”.

Universidad de Chile y Universidad Católica se verán las caras este sábado a partir de las 18:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.