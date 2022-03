Ronnie Fernández y la mala racha de la U en el Estadio Monumental: “Este grupo no es responsable de la historia que se carga”

El delantero Ronnie Fernández se ha transformado en una de las grandes figuras de la Universidad de Chile durante esta temporada. Partido a partido el jugador de 31 años se ha ido ganando el cariño de los hinchas, gracias a sus buenas actuaciones y entrega en el terreno de juego.

Hoy se disputará una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile y el ex Santiago Wanderers vivirá su primer partido defendiendo la camiseta del Romántico Viajero ante el Cacique y más en el Estadio Monumental.

El propio Fernández conversó con El Deportivo del diario La Tercera en la antesala del compromiso y reveló lo que es jugar contra la historia que arrastra la U en los años anteriores.

"Estamos en conocimiento de la importancia que tiene para la U, lo que significa para el fútbol chileno y el hincha, pero nosotros lo anticipamos con tranquilidad. Debe ser una ayuda para salir de los últimos dos resultados, que no fueron positivos. Tenemos conciencia de que hay que mejorar lo mostrado. Ese es el foco principal que adoptamos", comenzó diciendo el centrodelantero azul.

"Somos un equipo muy unido, fuerte y entendemos que hemos mostrado facetas buenas y otras que debemos mejorar. Pero es parte del aprendizaje y del andamiaje que otorga el comienzo de torneo. Este grupo no es responsable de la historia que se carga. El que viene será un partido más, sabiendo que es un clásico muy importante para el país y en concordancia con la responsabilidad que sostenemos, lo encaramos como un duelo de tres puntos y de once contra once. Siento que tenemos mucho más por ganar", agregó.

Además, fue consultado sobre en caso de ganar estos jugadores quedarían en la historia del club y Fernández respondió que "si se da, después de ganarle a Colo Colo debemos seguir ganando. El torneo sigue. Recién es la quinta fecha. No hay duda en que sería un envión importante. Para el hincha, sobre todo, afectaría positivamente. Eso es real. Soy enfático, si tú me preguntas a mí, la historia dice que tenemos mucho por ganar, porque la gran presión es para ellos",

Finalmente, recalcó que "vamos a una cancha de visita, a un estadio colapsado, que espera vivir un clásico a favor de ellos. Todo eso es una motivación que debería hacernos sacar fuerzas escondidas para poder doblegarlos".