Universidad de Chile sigue atravesando un mal momento en este comienzo de Campeonato Nacional y en esta jornada no pudo salir de su mala racha de resultados, tras igualar a un tanto ante Curicó Unido en el inicio de la séptima fecha.

Finalizado el encuentro, el estratega de los Azules, Santiago Escobar brindó su conferencia de prensa dando a conocer sus expresiones de lo que le dejó el partido ante los Curicanos, en donde a pesar del resultado, se mostró optimista con lo que mostró el plantel.

“Me parece que mejoramos en el comportamiento defensivo. De los seis partidos del torneo, ha sido donde he visto defensivamente mejor al equipo, el rival tenía el balón, pero no nos llegó con claridad. En la medida que tengamos continuidad y estos jugadores se encuentren, veremos mejores partidos de la U. No pudimos sostener el resultado. Duele porque teníamos los tres puntos y eso nos daba opción de trabajar más completos”, inició indicando el DT Azul.

El entrenador del Romántico Viajero a pesar de mostrarse conforme con el rendimiento del equipo, no escondió su tristeza de no poder entregarle una victoria a los hinchas de la U, quienes en esta jornada pudieron volver a estar presente viendo a su equipo.

“La frustración de no haberle dado esa alegría al hincha de la U está. Pero creo que hoy vieron un equipo con entrega, compromiso, lucharon cada balón como si fuera el último. El resultado es frustrante, queríamos ganar después de tres derrotas. Es agridulce, uno lo siente por ese hincha que quiere ver ganar a su equipo. Les agradecemos porque vinieron en gran cantidad y esperamos ofrecer una victoria en el próximo partido”, aseveró el estratega de la U.

Finalmente, Escobar recalcó que el grupo termino afectado con el gol en la agonía de los visitantes, porque trabajaron durante toda la semana para obtener un triunfo el cual les diera confianza para salir del mal momento, pero no le resto méritos a su rival de turno.

“El equipo termina golpeado anímicamente, terminamos tristes porque eran tres puntos que significaba mucho para salir de este bache de resultados. Hay que reconocer que al frente tuvimos un excelente rival, fue un partido parejo, ellos tuvieron un 10 por ciento más de posesión. Nos debemos levantar y ser fuertes. En la medida que el equipo muestre el deseo, el compromiso de superar esto estaremos más cerca de conseguir una victoria”, cerró.