Universidad de Chile cada vez está agarrando más ritmo y forma para dejar atrás una desastrosa temporada 2021 y enfocarse de lleno en una 2022 que tendrá a los azules concentrados en el medio local y sin participación internacional.

En el ataque, Ronnie Fernández y Cristián Palacios llegaron al conjunto azul para tratar de dejar atrás a Joaquín Larrivey, quien no llegó a buen puerto con la dirigencia y no renovó. Ahora, el ex caturro y el ex hispano tendrán la responsabilidad de llenar ese vacío comandados por Santiago Escobar, quien se refirió a ellos en el programa De Fútbol se Habla Así de DIRECTV Sports.

Consultado sobre los diferentes sistemas tácticos que ha empleado en las prácticas, Escobar dijo que “Nos ha dado la posibilidad de enriquecernos con la calidad de jugadores que han llegado. Por ejemplo, Ronnie Fernández, un jugador que se mueve por todo el frente del ataque, que no da balón por perdido, que es muy competitivo y se exige demasiado. En la fase de recuperación será importante porque es muy generoso, presiona, siente en esa presión y se convierte en ese primer defensor para la U”.

Bajo esa misma línea, complemento sobre el que podría ser su compañero en ataque: “Acompañado de un Cristián Palacios de otra característica, un jugador que tiene un imán. Yo digo que Cristián se ubica tan bien en el área que sus ubicaciones serán importantes porque no fija a los centrales y tiene mucha movilidad”, aseguró.

Una de las incógnitas en la U 2022 es si ambos jugadores podrán jugar juntos en el frente de ataque y Escobar fue enfático: “Sí, yo creería que sí. Lógicamente teniendo movimientos contrarios, uno sale y otro entra. No jugando en la misma línea, teniendo la posibilidad de ser complementarios los dos. Muchas veces se dice que dos 9 no pueden jugar juntos, pero depende de la ubicación que uno les de y cómo sorprenden en jugar en esos últimos metros”.

En el cierre, el DT azul incluso se dio maña para elogiar a un juvenil que pisa fuerte en los azules: “Me parece que hay que aprovechar este tipo de jugadores. De atrás viene un juvenil como Cristóbal Muñoz con muchas ganas, potente, fuerte y también muy generoso. Me parece que en esa posición del 9 hemos quedado muy bien cubiertos con estos tres hombres”, remató.