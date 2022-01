La Universidad de Chile se prepara para lo que será su segundo partido de pretemporada al mando de Santiago Escobar. Los azules deberán enfrentar este viernes 21 de enero a las 21:00 horas a Boca Juniors por el Torneo de Verano 2022, el cual se está disputando en La Plata, Argentina.

Fue el propio estratega colombiano, quien se refirió en conversación con Pauta de Juego a la dificultad que tuvieron para tener ocasiones de gol ante Colo Colo y la posibilidad de sumar más nombres en la plantilla del Romántico Viajero

"El inicio es complejo porque sabíamos que nosotros ibamos a tomar un plantel joven y ibamos a enfrentar a Colo Colo y a Boca Juniors. Nosotros les pusimos el pecho a jugar con dos equipos grandes, cuando nosotros no tenemos más de 15 sesiones de entrenamiento y los equipos que estamos enfrentando tienen más de dos años de trabajo", comenzó diciendo Escobar.

"Nuestra prioridad tiene que ser el Campeonato Nacional. Después en esta etapa de partidos de pretemporada estamos evaluando que necesita el equipo", agregó el ex entrenador de la UC de Ecuador.

"Yo cuando hablo de un 5 o un volante interno, no descarto la posibilidad que pueda llegar un zaguero o un lateral más. En el fútbol no puede decir absolutamente nada", complementó.

"Las opciones de gol no fueron tantas por parte de Colo Colo, si el dominio y el dominio territorial. El primer tiempo me gustó mucho la actitud, pero claramante sufrimos porque no está afinado lo que queremos ver en la U. En dos semanas no podemos mostrar lo que queremos y esperamos después de estos dos partidos ver que podemos mejorar", sentenció.