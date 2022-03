Santiago Escobar queda con una sensación optimista tras la victoria 2-0 de la Universidad de Chile ante Unión Española en el partido pendiente por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022. El entrenador del Romántico Viajero rescata la voluntad de sus jugadores por llevar a cabo el plan de juego.

"Lo rescatable desde todo punto de vista es la victoria, la disposición, el deseo de este grupo de siempre ir al frente, de hacer las cosas bien. En el primer tiempo me gustó mucho el orden del equipo, el recuperar esas líneas cortas, el ser un equipo que nunca se alargó en esa perimera etapa, un equipo con disciplina táctica. Cada uno sabía su función sabiendo que al frente teníamos un equipo con buen manejo de balón, pensábamos que nos iban a presionar, pero nos esperaron en un bloque medio, nos dieron la salida y me gustó que el equipo se animó a salir desde atrás. A ratos se pudo hacer y en otros no encontramos ese hombre libre y jugamos más largo. Pero lo que más me gustó fue el orden del primer tiempo", comenta el estratega.

El entrenador si bien valora las cosas buenas del triunfo, también es autoc´ritico: "Por mejorar siempre hay asignaturas pendientes, estábamos en un momento difícil de resultados y cuando lleguen esas victorias seguidas va a mejorar la confianza y en la posesión, en no perder la pelota tan rápido. Cuando pasa eso no alcanzamos a armar la estructura. Otra cosa positiva es sacar el arco en cero, eso genera confianza en todo el grupo, no sólo en la defensa"

Escobar espera ir reforzando su idea de juego para el Superclásico del próximo sábado a las 12:00 ante la Universidad Católica en el estadio San Carlos de Apoquindo: "En estas dos semanas largas de trabajo hemos ido afinando algunos detalles en cuanto a la idea de juego, tanto con el balón como definir las zonas de recuperación. En ese segundo tercio el equipo se está organizando bien, se respalda, está mejorando. Son automatismos que se van mejorando en el entrenamiento y a uno como entrenador lo deja contento realizar lo que se practica. Será ahora una semana de dar continuidad a ese trabajo, enfatizar en espacio reducido, que eso da más sociedades y sensibilidad. Cuando encadenamos pases, el equipo se ve diferente. Cuando hay apuro y queremos jugar a este ritmo a veces se pierde el balón. Pero veo buena intención del grupo en querer mejorar en esos detalles. Sé que el clásico significa demasiado, pero no queremos variar mucho".

Sachi adelanta que la metodología de trabajo se mantendrá para preparar el partido ante la UC: "El clásico nos agarra ya en la octava posición, pero la historia, las estadísticas servirán para esas personas especialistas en eso, en números. Cuando se llega a un clásico no importa en el puesto que llegan los equipos, hay una motivación adicional para todos. Eso el jugador lo lleva a la semana de entrenamiento. No vamos a cambiar la rutina, daremos confianza y haremos sentir que el equipo va en progreso y que el equipo tiene mucho por mejorar".

El DT azul insiste en tener una forma que guie los triunfos: "Necesitábamos ganar, era algo que queríamos conseguir. Anoche en la charla técnica hablaba con el grupo que siempre uno plantea los partidos para ganar, pero antes de eso queremos anteponer la forma, las maneras. En esa intención le valoro al grupo esa primera etapa, donde quiso jugar entre defensores, circuló la pelota por momentos con el portero. Eso es queriendo un poco más de lo que mostramos en partidos anteriores. Todo esto sumado a la cantidad de goles que veníamos recibiendo y en 180 minutos ya recibimos un solo gol y fue en tiempo de reposición. Esas cosas hay que valorar".

Santiago Escobar cree que están las condiciones para que el plantel de la Universidad de Chile siga creciendo: "Tenemos gol, cualquiera puede convertir de mediocampo hacia arriba. En la medida que equilibremos el equipo en cuanto al juego seguramente vamos a estar más contentos por la manera de jugar. Uno quiere más, hay un debe, un signo de buscar ese juego durante más minutos en los partidos. Es una realidad que nunca hemos ocultado y la reconocemos. Es parte de nuestra autocrítica. Pero con esta materia prima, disposición y el trabajo de la semana, más temprano que tarde este equipo encontrará lo que necesitamos. Los resultados generan confianza y lo otro llegará rápidamente".

Por ahora el DT no califica este triunfo como el mejor de su era en el Romántico Viajero: "Hemos tenido fragmentos de partidos anteriores buenos. Contra La Calera tuvimos una pasada interesante, sin ser continuos. Por las mejoras que se van teniendo en cuanto a goles recibidos, no permitir al rival protagonismo sobre todo en el primer tiempo, hacerle dos goles a un buen equipo… Yo me quedo con los progresos, si es el mejor partido es un análisis de ustedes y esperando más mejoras".