Calurosa tarde en el Estadio Monumental es recordada por aquella jugada en que el volante no quiso definir ante Brayan Cortés.

El domingo 17 de enero de 2021 será recordada como una de esas jornadas en la cual, la historia pudo haber cambiado, pero finalmente siguió todo tejido tal cual ha sido la tónica de más de las últimas dos décadas.

Llegaban ambas escuadras con suertes dispares. Universidad de Chile visitaba a Colo Colo en el Estadio Monumental con la idea de asegurar un cupo para torneo internacional, pero también salir de la zona apremiante de la tabla ponderada por el descenso y de la mano de Rafael Dudamel, futbolísticamente no convencía.

Por otra parte, los albos viviendo el peor año de su historia y con la opción concreta de perder la categoría. En el papel, el momento idóneo para romper el maleficio de Macul, pero no se pudo, a pesar que se estuvo a nada de conseguirlo.

Minuto 85 y Ángelo Henríquez recibe un balón en profundidad. En la ocasión, el atacante aguanta la marca de Julio Barroso y al girar encuentra que lo acompaña Jimmy Martínez, a su vez, Maximiliano Falcón ya había quedado fuera de foco.

Sin embargo, el oriundo de Laja pese a quedar frontal al arco de Brayan Cortés, no encontró nada mejor que devolver el balón a Gohan quien no esperaba ese pase y le quedó para la zurda para rematar de una manera muy poco ortodoxa y el balón llegó a las manos del portero.

Hasta el día de hoy, todos indican que esa jugada pudo quedar en la historia y romperse el maleficio que ya va por los 22 años, pero Martínez inexplicablemente no supo resolver de buena manera, para algunos, la presión mató al formado en Huachipato.

ver también En la UC no creen que llegue la cancha de Santa Laura y buscarían estadio

Variadas reacciones se produjeron por aquel entonces y muchos responsabilizando al volante por su inoperancia y poca calidad para matar la mufa. Si algo se puede rescatar de esa tarde, es que al menos la U salió con un punto de Macul, algo que no ha ocurrido más en al menos, los útimos 11 años. Muchos sostienen que si Jimmy anotaba, no salía más del corazón del hincha azul, no lo quiso así.