Universidad de Chile empató 0-0 con Unión Española en el duelo de ida de la segunda semifinal de la Copa Chile en un encuentro que dejó muchas dudas en lo futbolístico y que dejó un saldo negativo para los azules: las lesiones de sus centrales titulares Nery Domínguez y Luis Casanova.

El cuadro universitario debe visitar a los hispanos el próximo miércoles en Santa Laura para dirimir el segundo finalista que enfrentará a Magallanes para ver quién se queda con el premio mayor de clasificar a la Copa Libertadores.

Eso sí, antes de pensar en la Española, la U tiene un compromiso ante Huachipato el domingo en el CAP, donde puede quedar sellada la permanencia de los laicos en primera división ¿qué hará Sebastián Miranda?

El entrenador está casi decidido a jugar con un equipo B ante el cuadro del acero, de hecho descartó apenas concluyó el partido ante la Unión a sus dos zagueros lesionados, precisamente para recuperarlos y que lleguen para la revancha.

Sebastián Miranda debe reemplazar sí o sí a sus centrales Nery Domínguez y Luis Casanova

Igualmente esta determinación contrasta con el pedido que hizo el mismo Miranda hace pocos días, en el sentido de que el plantel no se puede relajar porque no están salvados del descenso.

"No me gusta y quiero ser majadero, no estamos salvados. En el fútbol pasan cosas increíbles. ¿Es difícil? Sí, lo es. Pero quiero seguir con el mismo discurso, vamos partido a partido y, lo más importante, es mañana. Vamos a ir porque no puedo cambiar el discurso a mitad de camino", indicó en la previa del duelo ante Unión.

Al parecer la cantidad de goles que separan a Deportes La Serena de Universidad de Chile hicieron replantearse mejor las cosas al actual entrenador de la U, asumiendo que están salvados, puede darse el lujo de ir con equipo B ante Huachipato e ir por todo por la final de la Copa Chile.

¿Volverán los postergados Ignacio Tapia y Álvaro Brun? ¿o repetirá la zaga con Bastián Tapia y Daniel Navarrete? Interrogantes que el estratega deberá resolver antes del domingo.