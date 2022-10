Las aguas estaban calmas en el Centro Deportivo Azul que se vieron agitadas tras esta pelea entre Cristóbal Campos y Ronnie Fernández, la cual generó más de una crítica por parte de los hinchas de Universidad de Chile en redes sociales.

Sebastián Miranda, entrenador del Romántico Viajero, fue el encargado de salir a aclarar sobre este polémico hecho que aconteció tras haber finalizado el entrenamiento de cara al encuentro ante Unión Española.

"La razón por la que estoy acá es un poco para intentar de cerrar el tema porque se han especulado demasiadas cosas que no todas son verdades.Sí, hubo un episodio el día sábado, el cual no me corresponde porque es un episodio que ocurrió en nuestro entrenamiento entonces es algo que lo estamos manejando en forma interna y no me corresponde en dar detalles", comenzó diciendo el novel estratega azul.

Agregando que "los hechos de violencia están muy normales, pero no son normales pero pasan. En grupo de 30 personas que somos hay roces, hay diferencia de pensamiento, ha pasado en muchos otros lugares y no significa que esté bien, pero he conversado con las personas involucradas y tomaremos las medidas que sean necesarias en conjunto del club".

Campos y Fernández terminaron a los golpes en el CDA | Foto: Agencia Uno

"Han salido versiones que no son verdad y quiero dejar claro en eso...Las sanciones no las hemos determinado aún y la vamos a ver con los jugadores y el club, lo que si tengo claroe s que esto nos va a ser más fuerte, los jugadores, el grupo está bien. Ha sido un año complicado y este grupo jugadores ha podido levantarse y en los entrenamientos me han demostrado que el grupo está bien y sigue firme y eso me deja tranquilo", complementó.

Pero, el ex ayudante de Patricio Ormazábal dejó en claro que "el tema fue después del entrenamiento y eso salió como yo lo tenía pensado, lo que sucedió después yo me enteré después y me afectó en el momento porque me sorprendió, porque no lo presencié yo. Lo que me deja más tranquilo es que el grupo está bien y está fuerte, se han juntado entre ellos y tengo la convicción que no nos va a afectar".

"Yo conversé individualmente con cada uno y después ellos tuvieron una reunión entre el grupo y no sé lo que hablaron pero espero que haya sido una buena conversación", finalizó.