Ex capitán azul recibió un cálido homenaje en la previa del partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera.

José Rojas dijo adiós al fútbol profesional y este jueves, recibió el cariñoso homenaje de todo el pueblo azul en el Estadio Santa Laura, en la previa del duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera que terminó igualado a un tanto.

Este viernes, el otrora capitán azul dialogó con Los Tenores de Radio ADN y entre sus reflexiones, tuvo palabras respecto al momento de Matías Zaldivia y qué le parece que pese a haber llegado desde el archirrival, ahora el defensor sea reconocido como uno de los baluartes del actual plantel.

"Siempre, cuando viene un jugador en este caso desde Colo Colo, es normal que ocurran ese tipo de críticas y creo que ahí va también en la valentía del jugador de poder mostrar la jerarquía, adueñarse de una camiseta y empezar a ganarse el cariño del hincha, ya que eso es súmamente importante para la confianza del jugador", sostuvo el Pepe.

En relación al aporte del defensor, el ex campeón de América alabó el desempeño del 22 laico y que un nivel así, podría ayudar de una buena vez, acabar con la sequía de triunfos en Macul. "Zaldivia, creo que ha ido cumpliendo silenciosamente un rol importante y he de esperar que sea un bonito clásico y que de una vez por todas, la U pueda ganar en el Monumental", comentó el ex mundialista.

Aparte del equipo de Sampaoli, ¿Cuál fue el otro equipo que brilló?

Pepe Rojas fue capitán en las temporadas más gloriosas de la historia de la U, un equipo que de la mano de Jorge Sampaoli brilló en todo el continente. Pero de todas maneras, el panel de ADN Deportes le preguntó sobre cuál otro equipo es el que él resalta de todas las temproadas en que estuvo en la U.

ver también Nery Domínguez: De ser el capitán a jugar la nada misma en la U

Rojas retrocedió un poco en el tiempo y llegó al año 2010, cuando ese plantel estuvo muy cerca de llegar a una final de Copa Libertadores. "Creo que el que teníamos con (Gerardo) Pelusso. Era un equipo con mucha jerarquía, en la Copa Libertadores estuvimos a un paso de llegar a la final, haciendo un gran partido en México contra Chivas y luego tuvimos un partido acá creyendo que podías pasar esa llave", detalló el ex defensa de Curicó Unido.

Otro equipo que defendió y que valoró el Pepe Rpjas fue la U del 2010 de la mano de Gerardo Pelusso, cuando acariciaron la final de la Copa Libertadores (Archivo)

Finalmente, Rojas, siguió alabando lo hecho por ese equipo donde estuvo cerca d ealcanzar la gloria continental y por cierto, con todas las loas para el estratega uruguayo, "era un equipo con mucha trayectoria, con un técnico muy avezado, muy mañoso, que son esos técnicos que ven debajo del agua y con todo el cariño que uno le tiene, es un gran estratega", cerró el ex capitán.