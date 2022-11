El fútbol chileno entró en época de receso y los clubes comienzan a tomar decisiones. Hace instantes, Huachipato determinó que Mario Salas no encabece más el proceso del cuadro de Talcahuano y ambas partes decidieron poner fin al contrato, que tuvo al Comandante más de un año en Las Higueras al mando del elenco siderúrgico. Según se enteró Bolavip, la carpeta de Salas llegó hace varias horas a las oficinas de la Universidad de Chile, que está en la búsqueda de un entrenador.

Sin embargo, Salas no es una de las primeras opciones para llegar al Romántico Viajero. Es más, el Comandante ni siquiera aparece como uno de los posibles. Su nombre solo fue acercado y hay varios directivos de Azul Azul que no ven al estratega como una opción real. Es cierto, el ex estratega de Colo Colo no pasa desapercibido por sus títulos, pero no genera consenso y su nombre sigue ahí, pero deben pasar varias cosa para que realmente tomen contacto con él.

En tanto, desde Talcahuano, el club que encabeza Victoriano Cerda junto a Marcelo Pesce emitieron hace minutos un comunicado donde se entregan detalles sobre la decisión que tomaron ambas partes, para cortar el proceso de Salas que se desgastó en las últimas fechas según cuentan desde Huachipato a Bolavip, a pesar que el estratega ya estaba trazando lo que sería la temporada 2023 con algunos nombres.

"Huachipato FC informa a sus hinchas y a la comunidad en general, que por mutuo acuerdo entre el directorio del club y el señor Mario Salas, se ha dado por terminado el vínculo contractual del actual cuerpo técnico y nuestra institución. Agradecemos el compromiso y el profesionalismo deportivo y personal de Mario y todos los integrantes de su equipo de trabajo, que durante su estadía en el club resultaron clave para la permanencia en Primera División", explicó.

Mario Salas dejó Huachipato luego de salvarlo en dos temporadas de caer a la Primera B (Agencia Uno)

Salas durante su último paso en Huachipato no logró salvar en cancha a los industriales, pero la denuncia interpuesta a Melipilla hizo que los acereros jugaran la Liguilla de Promoción contra Copiapó y salvaron la categoría. En 2022, los industriales llegaron a semifinales de la Copa Chile y no lograron doblegar a Magallanes.

Ahora, Salas debe analizar lo que viene para él en su futuro. Lo concreto es que sí acercaron su nombre y su carpeta, pero su nombre no es del gusto total en Azul Azul para poder sondearlo y sentarse a negociar con él para que llegue a la Universidad de Chile.