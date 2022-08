En su particular estilo, el comentarista de La Magia Azul, Héctor Tito Awad, evaluó uno por uno a cada jugador de la Universidad de Chile tras la igualdad ante Unión Española en Coquimbo. Lucas Assadi fue el mejor, mientras que en la zona media estuvieron las calificaciones más bajas.

Tras cada partido de Universidad de Chile los comentarios, reacciones y publicaciones son recurrentes por el planeta fútbol y desde luego, los hinchas también tiene algo que decir.

En esa línea, Héctor Tito Awad siempre tiene algo qué decir y sus comentarios en La Magia Azul se hacen notar. Se podrá estar de acuerdo o no, pero él siempre tiene una visión muy especial y aprobada de lo que ocurra en la U.

Tras el empate ante Unión Española del pasado día domingo no fue la excepción y este lunes en el Único y verdadero programa de la U dio a conocer la evaluación a cada uno de los jugadores. Sus notas fueron las siguientes:



Campos (5,5): No sabe jugar mal, tuvo un tapadón a un cabezazo realmente que pudo ser gol. El único error que pudo tener Campitos fue no haber gritado él a Assadi, 'turco al primer palo', es lo único que le puedo sacar.

Andia (5): Hace mucho tiempo que no le ponía sobre 3. Bien en la marca, concentrado, sin distracciones.

Brun (4,5) : No lo saquen de ahí o si quieren déjenlo de reserva o de titular, pero no me lo saquen de ahí.

I.Tapia (4,5): La embarró en los cabezazos al igual que Brun, pero en cuanto a los mano a mano anduvieron bien.

Morales (5): Recobró la memoria, son mis notas y no la de los hinchas.



Ojeda y Poblete (4): No me gustaron, misma nota para los dos.

Vargas (5): Es como se debe jugar en esa zona, centralizado para abrir juego a los costados, por ahí rematar o llegar al arco.

Osorio (4,5): Por el gol esa nota, no por el juego.



Fernández (5): Subió su nivel Ronnie.



Assadi: (6,8): Nota perfecta para él. Es como a mi me gusta que un jugador juegue, libre y espontáneo.

Marcelo Morales fue otro de los destacados por Tito Awad (Agencia Uno)

En su especial estilo, el comentarista no quiso calificar a quienes ingresaron desde el banco de suplentes.

Un buen promedio, ya que como lo explica el propio contertulio azul en el Show de Goles, estaba acostumbrado en el último tiempo a dar notas rojas.