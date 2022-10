Tito Awad no cree que Cristián Palacios haya salido por lesión ante Audax Italiano y elige el once ideal de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes La Serena en la final intergaláctica

Universidad de Chile tiene que dar vuelta la página de la derrota ante Audax Italiano por la fecha 26 del Campeonato Nacional y afrontará este domingo una verdadera final ante Deportes La Serena, esto porque ambos escuadras están separados apenas por dos puntos en la tabla de posiciones.

Una de las grandes ausencias del cuadro universitario será la del goleador Cristián Palacios por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que el novel adiestrador deberá elegir con pinzas a su reemplazante.

Tito Awad, panelista del programa La Magia Azul, atendió el llamado de Bolavip Chile y se refirió al trascendental encuentro ante el elenco de la Cuarta Región.

"Vamos a jugar contra La Serena que es un partido de mil puntos. Creo que Miranda (Sebastián) no le ha apuntado mucho a los cambios y la otra vez sacó a Palacios (Cristian) y según él fue por propia decisión del jugador y a mí me cuesta creer que no le pueden colocar Cloruro de Tilio y termine sabiendo que no va jugar contra Serena"

Aránguiz ha sumado pocos minutos en los últimos compromisos de la U | Foto: Agencia Uno

Segundos más tarde, el periodista se la jugó con una fórmula para obtener los tres puntos ante el equipo dirigido por Pablo Marini. "Yo jugaría un 1-4-2-1-3. Yo colocaría a Cristóbal Campos; Yonathan Andía, Nery Domínguez, Casanova y para este partido pondría a Marcelo Morales, en el medio mantengo a Israel Poblete con Emmanuel Ojeda y Lucas Assadi en la punta del tríangulo, y arriba por derecha a Aránguiz, por derecha a Osorio y como delantero a Ronnie", apuntó.

Recordar que el partido entre el Romántico Viajero y los Papayeros está pactado para este domingo 9 de octubre a las 12:30 horas.