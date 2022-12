Matías Zaldivia suena con fuerza para convertirse en refuerzo de Universidad de Chile, situación que puso en alerta a Tito Awad, quien no está de acuerdo con la llegada del ex Colo Colo al CDA.

Matías Zaldivia ha acaparado toda la atención del Mercado de Pases en los últimos días después de que se reveló que está a solamente detalles de llegar a Universidad de Chile tras su paso de 7 años por Colo Colo.

El posible fichaje del argentino nacionalizado chileno no ha estado ajeno a las polémicas, ya que históricos e hinchas azules se han mostrado divididos ante la posibilidad que un jugador identificado con Colo Colo recale en el conjunto universitario.

Zaldivia se acerca a la U, pese a las resistencias. | Foto: Agencia UNO

“Me parece que el fichaje de Zaldivia es meterse en las patas de los caballos. Yo nunca he sido de pensar que un colocolino no puede jugar en la U o un chuncho jugar en Colo Colo”, dijo Tito Awad en conversación con Bolavip Chile.

Awad recordó un viejo caso y advierte que la hinchada azul puede reaccionar: “Pedro Reyes se fue de Colo Colo a la U, pero en este caso Zaldivia llevaba 7 años ahí. La hinchada de la U está muy sensible y creo que a la primera que la embarre no se la van a perdonar”.

En el cierre, el histórico hincha azul cree que hay más alternativas en el mercado como para no traer a un jugador identificado con el archirrival: “No estoy de acuerdo con que los dirigentes se metan en las patas de los caballos, hay varios centrales más como para no traer a Zaldivia”, remató.