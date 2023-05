Finalmente hubo fallo desde la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, en relación a los sucesos de violencia ocurridos en el último Clásico Universitario donde tan solo se disputaron 30' minutos en Concepción.

Cuatro partidos a puertas cerradas como local tendrá que disputar la Universidad de Chile y un quinto con solo mujeres y niños en las tribunas, es la sentencia que recae en la institución universitaria producto de los desmanes en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

Desde luego, las reacciones en el mundo azul están a la orden del día tras conocerse esta determinación y el debate se instaló sobre si Azul Azul deberá apelar o no a lo resuelto.

Héctor Tito Awad dialogó con Bolavip Chile y tuvo palabras en primer lugar, para lo que es este fallo. El comentarista, criticó la decisión a la que catalogó como "arreglín" y que el castigo a los albos fue muy distinto, siendo que los casos fueron similares.

"El castigo me parece bastante raro. A Colo Colo lo castigan por tres fechas, a la U le tiran cuatro. En el fondo para mi son cinco, es un arreglín porque se puede decir que habrá público ante Colo Colo. Esto no se ve bien, porque se ven como cosas arregladas", sentenció el comunicador.

Sobre si Azul Azul debiese apelar, Awad fue claro y señaló que "la U no debiese apelar, porque son las palabras del presidente hace un tiempo atrás. Ahora, que vayan mujeres y niños va a causar problemas que un grupo de hinchas nobles no puedan ir al estadio. Es por eso, que para mi, les tiraron cinco fechas, igual", afirmó el miembro de La Magia Azul.

Para Awad, el fallo es un arreglín (Photosport)

No obstante, no necesariamente la dirigencia laica debiese quedarse de brazos cruzados y según el periodista, existe una instancia en la que sí o sí la regencia tiene que actuar. "Debiera apelar en el sentido de poner un reclamo al sistena de cómo penalizan dos situaciones parecidas, que le parece injusto a la U y es ahí, que creo que vamos mal encaminados, como el fútbol en general, el Tribunal de Disciplina está mal encaminado y hacen las cosas según conveniencia y eso no le hace bien a la actividad. La U debiera apelar, por lo menos a la quinta fecha. Aceptar las cuatro y reclamar por ese quinto", cerró Awad.