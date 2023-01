En Universidad de Chile asumen que Mauricio Pellegrino seguirá confiando en el 4-3-3 que ha mostrado en los amistosos de verano, independiente que no tiene los especialistas para todas las funciones.

Universidad de Chile está a pocos días de comenzar nuevamente la temporada en el Campeonato Nacional, donde, en esta oportunidad, bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino quiere evitar el sufrimiento de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Algo que saben y tienen asumido en el plantel bullanguero, quienes han tenido una fuerte pretemporada para cambiar el futuro de la U.

En lo futbolístico, los amistosos de Universidad de Chile han dejado en claro que lo que más busca el técnico es un esquema 4-3-3, el que ha ido variando con nombres, pero manteniendo una forma de defender y de atacar.

Situación que, según voz del delantero Leandro Fernández, ha costado un poco dominar, tal como quiere Pellegrino, pero que poco a poco se han sentido bien con el esquema.

La U sigue confiando en el esquema de Pellegrino.

"Esa es la idea que tiene el entrenador, la fuimos trabajando desde el inicio. Se fueron viendo cosas positivas con el correr de los partidos. Al principio no tanto, después fuimos mejorando ajustando detalles", comentó en conferencia de prensa.

Esto mismo ha hecho que el ex Independiente también rote en su posición de ataque, donde en algunos partidos fue por el centro, otros a la banda y, por ejemplo, ante Talleres, se le vio un poco más libre en el centro apoyando a Nico Guerra.

ver también La decisión de Pellegrino por el estadio Santa Laura

"Yo me veo bien en todo el centro de ataque, si me considera en la banda haré todo lo posible para ayudar al equipo en esa posición. Si es de delantero también, pero me puedo adaptar en cualquiera de las dos posiciones", destaca.

Si bien ya se puede ver una formación base de la U, con la falta que le hacen los jugadores Sub 20 que están en el Sudamericano como Darío Osorio y Lucas Assadi, Pellegrino esperará hasta el domingo para definir su alineación en base al esquema probado.