Gonzalo Fouillioux aborda la ausencia de Pablo Aránguiz en la citación de la U: "Se le dijo que no será considerado más en la Universidad de Chile por el resto del año”

Un lamentable acontecimiento sucedió luego de la derrota de Universidad de Chile ante Curicó Unido por 2-1 en el Estadio El Teniente, luego que un centenar de hinchas ingresaran al gramado a empujar y agredir a los jugadores por los malos resultados y el paupérrimo desempeño que han tenido en los últimos compromisos del Campeonato Nacional.

Días después, la U comunicó que Pablo Aránguiz sufrió amenazas de muerte por parte de la hinchada, recibiendo llamados telefónicos y mensajes hostiles en redes sociales, por lo que los dirigentes azules tomaron la decisión de resguardar al nacido en Independencia con protección policial. A esto se le sumó que el estratega Cristián Romero decidió no convocar a Aránguiz para el trascendental duelo ante Ñublense.

Pero, el periodista Gonzalo Fouillioux lanzó una información importante en el programa "Salimos Jugando" de Radio Infinita sobre el futuro del volante de 24 años.

“No es que a Pablo Aránguiz se le haya dicho que no jugará contra Ñublense por que querían descomprimir el ambiente. Es una situación completamente diferente. Al jugador le dijeron que no iba a ser considerado en los 5 partidos que restaban de campeonato. Pablo Aránguiz no será más considerado en la Universidad de Chile“, sostuvo.

Pero sobre la causa de la resolución, el comunicador puntualizó que no sabe si “una decisión técnica del entrenador o si es una decisión dirigencial” pero recalcó que “a Pablo Aránguiz se le dijo que no seguirá jugando este año en la Universidad de Chile.”, sentenció.